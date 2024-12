Internationaler Schachverband nimmt Schach-Superstar Magnus Carlsen wieder auf, nachdem er wegen des Tragens von Jeans ausgeschlossen worden war

HQ

Magnus Carlsen, norwegischer Schachgroßmeister, fünffacher Schachweltmeister (sowie fünffacher Schnellschachweltmeister und siebenfacher Blitzschachweltmeister) wurde am vergangenen Freitag aus einem absurden Grund von der FIDE Blitzweltmeisterschaft 2024 in New York ausgeschlossen: Er verstieß gegen die Kleiderordnung... indem sie Jeans tragen.

Wenn man sich die Regeln genauer ansieht, verstößt Carlsen nicht einmal gegen den Kodex, da er nur das Tragen von zerbrochenen Jeans verbietet. Doch der Internationale Schachverband (FIDE) war unnachgiebig: Er wurde zunächst mit einer Geldstrafe von 200 Dollar belegt und ihm wurde ein Ultimatum gestellt. Carlsen verlor die Geduld, weigerte sich, sich umzuziehen, und schied damit aus.

Später sagte er weiter, dass er sich "im vollen Krieg mit der FIDE" befinde und kurz davor gewesen sei, "mein Flugticket von hier aus zu buchen", aber sein Vater habe ihm davon abgeraten. Carlsen sagte später, er habe gute Beziehungen zu einigen Leuten bei der FIDE, einschließlich des Präsidenten Arkady Dvorkovich, und es wurde eine neue Vereinbarung getroffen.

"Es ist bedauerlich, dass die Umsetzung der Kleiderordnung, obwohl sie rechtlich einwandfrei und konsequent ist, bei einigen das Gefühl hinterlassen hat, dass dies unverhältnismäßig ist und eine Situation verursacht hat, die jeder lieber vermieden hätte, einschließlich einiger der Worte, die auf dem Höhepunkt der Emotionen gesagt wurden und die man im Nachhinein höchstwahrscheinlich bereuen würde", sagte Dvorkovich in einer Erklärung, die auf X veröffentlicht wurde.

"Ich habe die Entscheidung getroffen, einen Ansatz zu erproben, um den FIDE-Offiziellen mehr Flexibilität bei der Beurteilung der Angemessenheit der Kleidung zu geben", was bedeutet, dass Carlsen beim Turnier in New York bleiben und "definitiv Jeans tragen wird", scherzte er auf X.