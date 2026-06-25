International 2026: 12 Teams bleiben im europäischen Qualifikationswettbewerb, mit vier Hauptveranstaltungsplätzen auf dem Spiel

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Während das wichtigste Dota 2 Turnier des Kalenderjahres erst Mitte August stattfinden wird, wird es zwischen dem 13. und 23. - teilweise wegen des Esports-Weltmeisterschaftsturniers in ein paar Wochen - bald an der Zeit, die besten Teams der Welt gegeneinander antreten zu lassen, um wieder legendär zu werden.

Derzeit laufen die regionalen Qualifikationsrunden noch, und zu diesem Zweck wird die europäische Region diese Woche ihren Prozess abschließen, mit derzeit noch 12 Teams im Rennen, aber nur vier verfügbaren Plätzen bei The International.

Zwei dieser Plätze werden heute Nachmittag besetzt, da in den Spielen der dritten Runde des Oberen Brackets die untenstehenden Spielpläne stattfinden. Es sollte gesagt werden, dass der Gewinner ein The Invitational-Ticket erhält, während der Verlierer in das untere Bracket für einen weiteren Versuch fällt.



Team Spirit gegen Nigma Galaxy um 12:00 BST/13:00 MESZ



Virtus.pro gegen Team Vision um 15:00 BST/16:00 MESZ



Was das untere Bracket betrifft, so läuft das K.-o.-Rennen noch, mit vier Teams, die morgen ausgeschieden werden, zwei weiteren am Samstag und am Sonntag zwei weiteren, wenn die anderen beiden Plätze für The International besetzt sind. Obwohl wir morgen zurückkehren, um die Spiele für den Rest des Qualifiers hervorzuheben, können Sie unten die aktuellen Spielpläne der Lower Bracket Round 2 sehen, die alle am 26. Juni stattfinden.