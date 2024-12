Intergalactic: The Heretic Prophet könnte einen Hauch von Schrecken in den Weltraum bringen

HQ

Das kommende Projekt von Naughty Dog, Intergalactic: The Heretic Prophet, hat seit seinem Debüt bei den Game Awards viele Fans mit mehr Fragen als Antworten zurückgelassen. Das Spiel spielt im Weltraum und mit Tati Gabrielle in der Hauptrolle, Jordan A. Mun, verspricht intensive Kämpfe und ein tiefgründiges, erzählerisches Erlebnis. Auch wenn die Details noch spärlich sind, ist es klar, dass das Studio etwas Ehrgeiziges anstrebt und die persönliche Erzählweise, für die sie bekannt sind, mit einem aufregenden neuen Setting verbindet.

Fans haben begonnen, zu spekulieren, dass das Spiel in das Horror-Genre eintauchen könnte, insbesondere in den intergalaktischen Horror. Laut dem spanischen YouTuber Joanastic hat der Konzeptkünstler Tye Martinez, der für seine Arbeit im Cyberpunk-Horror bekannt ist, zu dem Projekt beigetragen. Dies könnte auf einen dunkleren, beunruhigenderen Ton für Intergalactic: The Heretic Prophet hindeuten.

Obwohl noch nichts bestätigt ist, ist es erwähnenswert, dass Naughty Dogs The Last of Us auch Horrorelemente erforscht hat, was das Talent des Studios beweist, spannungsgeladene Erzählungen zu schaffen. Könnte Intergalactic einen ähnlichen Weg einschlagen? Mit seiner Cyberpunk-Ästhetik und einem Hauch von Unbekanntem scheint es durchaus möglich. Wir werden dies im Jahr 2025 genau im Auge behalten.

Möchtest du sehen, wie Naughty Dog Weltraum-Horror in ihr neues Spiel bringt?