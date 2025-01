HQ

Trent Reznor und Atticus Ross haben einen hohen Ton angeschlagen und den Golden Globe für die beste Originalmusik mit nach Hause genommen. Die Auszeichnung, mit der ihre Arbeit an Luca Guadagninos Challengers gewürdigt wird, trägt zu der Begeisterung bei, die Naughty Dogs Intergalactic: The Heretic Prophet ausgelöst hat, das letzten Dezember bei den Game Awards die Show stahl.

Während die Branche ihren Golden Globe-Gewinn feiert, bereiten sich die beiden auf ihr nächstes ehrgeiziges Unterfangen vor und vertonen Intergalactic: The Heretic Prophet, das mit Spannung erwartete PS5-Epos von Naughty Dog. Mit seiner düsteren, raumfahrenden Erzählung und einem Hauch von Horror scheint das Spiel wie geschaffen für die Industrial-Rock-Expertise von Reznor und Ross.

Jetzt, da Intergalactic 2027 in die Kinos kommen soll, sind wir gespannt zu hören, wie ihre eindringlichen Klanglandschaften diesen mutigen Vorstoß in den Kosmos bereichern werden. Seid ihr gespannt darauf, ihre Musik in Intergalactic: The Heretic Prophet zum Leben zu erwecken?