Intergalactic lässt die Astro Bot-Schöpfer begeistert zurück

HQ

Bei den Game Awards 2024 gab es keinen Mangel an atemberaubenden Ankündigungen, aber eine Enthüllung stahl wirklich die Show: das kommende Spiel von Naughty Dog, Intergalactic: The Heretic Prophet. Während die Vorfreude auf diese mutige neue IP steigt, konnten selbst die Schöpfer von Astro Bot, das preisgekrönte Team Asobi, ihre Aufregung nicht verbergen. In einem kürzlichen Interview mit der Famitsu gaben Mitglieder des Studios zu, dass sie innerhalb weniger Minuten nach der Enthüllung von Entwicklern zu Fans geworden sind, und bezeichneten das Projekt als "perfekt für die Zukunft der PlayStation".

Der Director von Team Asobi, Nicolas Doucet, erzählte, wie sein Team, das gerade das Spiel des Jahres gewonnen hatte, über die Arbeit seiner PlayStation Studio-Kollegen staunte. Andere wichtige Teammitglieder schlossen sich dieser Meinung an und hoben die Kameradschaft zwischen den Studios hervor. Hiroaki Yatoku, Lead Designer, merkte an, dass das Team von Naughty Dog den Sieg von Team Asobi bei der Gala enthusiastisch feierte und den Geist der Zusammenarbeit unterstreicht, der zu einem Markenzeichen der PlayStation Studios geworden ist.

Während Details über Intergalactic unter Verschluss bleiben, ist die Begeisterung spürbar. Neil Druckmann, der Co-Präsident von Naughty Dog, deutete an, dass dieses neue Franchise das bisher ehrgeizigste ist, und neckte die Fans mit dem Versprechen eines unvorhersehbaren und bahnbrechenden Erlebnisses.

Was erhoffst du dir für Intergalactic: The Heretic Prophet ? Könnte dies das nächste Phänomen von Naughty Dog auf dem Niveau von The Last of Us sein?