Interesse an The Outer Worlds übertrifft Erwartungen von Activision

Ende letzten Monats kam The Outer Worlds für PC, PS4 und Xbox One an. Wie der Publisher Take-Two (dessen Tochterfirma Private Division vertreibt das Sci-Fi-Rollenspiel von Obsidian Entertainment) in ihrem Finanzbericht lobend erwähnt, habe der Titel ihre Verkaufserwartungen übertroffen. Sie nennen es einen "kritischen und kommerziellen Erfolg" und geben an, dass die Switch-Version früher als erwartet erscheint - im ersten Quartal 2020. Weitere Informationen zu The Outer Worlds lest ihr in unserer Rezension nach.