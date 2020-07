Interaktives Generationsdrama As Dusk Falls angekündigt

Interior/Night ist ein neues Studio, das von Caroline Marchal angeführt wird, ehemals Lead Designerin bei Quantic Dream. Die Französin hat uns am Abend As Dusk Falls vorgestellt, ein interaktives Abenteuer, das die Entwicklung von Personen über mehrere Generationen hinweg verfolgt. In dem Spiel geraten zwei Familien in eine Geiselsituation und wir werden die Angehörigen anschließend in ausgewählten Momenten ihres Lebens begleiten. Wie sich das traumatische Ereignis auf die Beteiligten auswirkt, das deutet der erste Trailer in einem beeindruckenden Rotoskopie-Stil bereits grob an. As Dusk Falls spielt im Südwesten Amerikas und erstreckt sich über einen Zeitraum von 30 Jahren. Der Titel hat noch kein Erscheinungsdatum und wurde aktuell lediglich für PC und Xbox Series X angekündigt. Weitere Eindrücke der Entwicklerin gibt es bei Xbox im Blog.

You're watching Werben