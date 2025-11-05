Inter und Milan kaufen San-Siro-Stadion für 197 Millionen Euro, das abgerissen und neu gebaut wird

HQ

Es ist offiziell: Das San-Siro-Stadion wird weggehen. Das ikonische Stadion in Mailand, in dem sowohl der AC Mailand als auch Inter Mailand ausgetragen werden, wurde von beiden Vereinen für 197 Millionen Euro von der Stadt gekauft und wird abgerissen, um ein neues, moderneres Stadion zu bauen, zusammen mit einem Stadterneuerungsprojekt für das Viertel.

Das neue Stadion wird 71.500 Sitzplätze haben (das sind 4.000 weniger als das derzeitige Stadion), 1.3000 Millionen Euro kosten und von Foster + Partners entworfen werden, dem Architekturbüro von Norman Foster, das auch hinter der Renovierung des Wembley-Stadions und des Lusail-Stadions in Katar im Jahr 2007 steht.

"Das Stadion wird den höchsten internationalen Standards entsprechen und ist dazu bestimmt, eine neue architektonische Ikone für die Stadt Mailand zu werden", so die Vereine. Trotz seiner Ikonik ist das Stadion im Laufe der Jahre verfallen und entsprach nicht den UEFA-Standards für die Euro 2032, die in Italien und der Türkei stattfinden wird.

Es wird erwartet, dass das neue Stadion um 2031 fertiggestellt wird, wobei die Arbeiten voraussichtlich im Jahr 2027 beginnen werden, wobei der endgültige Entwurf in der ersten Hälfte des Jahres 2026 genehmigt wird. Das Stadion wird auch in dieser Saison in Betrieb sein und die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 ausrichten.

Es wurde noch kein offizielles Design veröffentlicht, obwohl in der Vergangenheit einige verrückte Ideen geteilt wurden... Sind Sie traurig über den Abriss von San Siro?