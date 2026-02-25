Inter-Trainer Chivu enttäuschte, aber "kann meinen Spielern keinen Vorwurf machen, sie haben wirklich alles gegeben"

HQ

Cristian Chivu, Trainer von Inter Mailand, sprach über seine Enttäuschung nach dem schockierenden Ausscheiden aus der Champions League durch das norwegische Team Bodø/Glimt, das in Folge Niederlagen erlitt und in den beiden Spielen der K.-o.-Playoff-Runden insgesamt 5:2 stand.

"Wir hatten es mit einer sehr gut organisierten Mannschaft zu tun, mit zehn Mann hinter dem Ball, und je länger wir nicht punkten konnten, desto selbstbewusster wurden sie", der sagte, dass seine Spieler absolut alles gegeben hätten. Tatsächlich dominierte Inter den Ballbesitz zu 70 % und traf 33 Schüsse, aber nur 6 auf das Tor, während Bodo/Glimt ihre wenigen Chancen gut nutzten: 7 Schüsse, 5 aufs Tor, 2 Tore.

"Es gibt viele Enttäuschungen, weil wir wirklich weitermachen wollten, aber wir haben ein Team gespielt, das organisiert, entschlossen und voller Energie war, und sie verdienen es, weiterzukommen."

Inter richtet nun seine Aufmerksamkeit auf die Serie A, wo sie zehn Punkte vor dem engeren Favoriten AC Mailand liegen. Der Gewinn der Liga in seiner ersten Saison wird für den 40-jährigen Chivu ein großer Erfolg sein, aber der Schmerz des Ausscheidens aus der Champions League (der letztjährige Finalist schaffte es nicht ins Achtelfinale) wird nicht so leicht vergessen werden.