Inter Miami-Trainer Javier Mascherano tritt zurück und wird durch den Mann ersetzt, der Messi entdeckt hat

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MLS-Meister Inter Miami haben einen neuen Trainer, Guillermo Hoyos, nachdem Javier Mascherano den Verein aus persönlichen Gründen freiwillig verlassen hatte. Der 41-Jährige, der vor seinem Wechsel zu Inter Miami 2024 die argentinischen U20- und U23-Teams trainierte (und ehemaliger Teamkollege von Leo Messi, Jordi Alba, Luis Suárez und Sergio Busquets beim FC Barcelona, wo er acht Saisons spielte), gab am Dienstag seinen Abschied bekannt und beendete damit seine Amtszeit nur wenige Monate nach seiner Qualifikation in der MLS.

"Ich werde immer die Erinnerung an unseren ersten Stern mit mir tragen, und wo immer ich bin, werde ich dem Club weiterhin alles Gute wünschen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass der Club auch in Zukunft weiterhin erfolgreich sein wird", sagte Mascherano in einer Stellungnahme.

Guillermo Hoyos ersetzt Mascherano für den Rest der Saison

Sofort gab Inter Miami bekannt, dass Guillermo Hoyos seinen Platz bis zum Saisonende übernehmen wird (die reguläre Saison endet im November 2026, und die Postseason läuft bis Dezember). Der 62-jährige Argentinier, dem zugeschrieben wird, Leo Messi entdeckt zu haben, als dieser als Trainer von Barcelona B arbeitete, war in Griechenland, Zypern, Bolivien, Chile, den Vereinigten Staaten und Mexiko tätig, bevor er als Sportdirektor zu Miami wechselte und für die Überwachung und Weiterentwicklung der professionellen Entwicklungsstruktur des Clubs verantwortlich war.

Inter Miami hatte einen schwierigeren Saisonstart: 3 Siege, 3 Niederlagen und 1 Unentschieden seit Beginn der Saison 2026 im letzten Monat, womit sie den dritten Platz in der Eastern Conference belegen. Nicht allzu besorgniserregend, denn wie in der Major League Soccer wird wie in den meisten Sportligen Nordamerikas die reguläre Saison von Play-offs begleitet, sodass selbst das neunten Team im Dezember Chancen hat, die Trophäe zu gewinnen.