Inter Miami fügt Casemiro zu seiner Liste der Fußballlegenden hinzu und wird mit Messi spielen

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Inter Miami hat einen weiteren Star in den Kader aufgenommen: den brasilianischen Mittelfeldspieler Casemiro, der seine Zeit bei Manchester United beendete, obwohl die Fans ihn "noch ein Jahr" beriefen, wird wahrscheinlich seine Karriere bei Inter Miami beenden, da der 34-Jährige einen Einjahresvertrag unterschrieben hat und die Möglichkeit auf zwei weitere Jahre bei den aktuellen MLS-Meistern bietet.

"Der fünffache UEFA Champions League-Sieger im Mittelfeld tritt als Free Agent zum Verein und bleibt bis zum Abschluss der MLS Sprint Season 2027 unter Vertrag, mit einer Verlängerungsoption bis Juni 2029", teilte der Verein heute mit. Da Inter Miami Casemiro über Discover Priority von LA Galaxy erworben hat, erhält das Team aus Los Angeles eine Entschädigung.

"Was mich am meisten motiviert – und ich denke, das gilt für jeden Spieler – ist das Gewinnen und das ständige Wachstum. Das Projekt, das mir der Club präsentiert hat, zusammen mit dem Aufwand, den alle unternommen haben, um mich hierher zu bringen, bedeutet mir viel", sagte Casemiro, der vor allem für die neun Jahre bei Real Madrid in Erinnerung bleibt, in denen er fünf Champions-League-Titel gewann... und wird nun neben den Barça-Legenden Leo Messi und Luis Suárez spielen.

Trotz einiger wechselhafter Jahre bei United, wo er 2022 dazukam, als manche seine Fitness infrage stellten, verbesserte er sich in der vergangenen Saison und war Teil des brasilianischen WM-Kaders, wo er ein Tor und eine Vorlage erzielte.