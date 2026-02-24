Inter Mailand besiegte erneut Bodø/Glimt, das zweite norwegische Team, das sich für die Achtelrunde der Champions League qualifizierte

HQ

Die Champions-League-Spiele am Dienstag, den 24. Februar, verliefen angesichts der Ergebnisse der letzten Woche wie erwartet... darunter ein überraschendes Ausscheiden gegen den letztjährigen Finalisten Inter Mailand, der vom norwegischen Klub Bodo/Glimt besiegt wurde.

Der gelbe Verein schrieb Geschichte, indem er als zweites norwegisches Team das Achtelfinale der Champions League erreichte... und besiegten Inter Mailand ZWEIMAL: 3:1 zu Hause im Hinspiel, 1:2 auswärts im Rückspiel, insgesamt 5:2.

Bodos nächster Rivale könnte Sporting oder Manchester City sein. Nur ein norwegisches Team schaffte es weiter als Bodo/Glimt, Rosenborg in der Saison 1996/97, und verlor im Viertelfinale gegen Juventus.

Zuvor hatte Atlético de Madrid Club Brugge mit 4:1 in einem spannenden und ausgeglichenen Duell mit 4:1 besiegt... von einem norwegischen Spieler, Alexander Sorloth, der einen Hattrick erzielte.

Newcastle brauchte nur sechs Minuten, um gegen Qarabag zwei Tore zu erzielen, und obwohl das Spiel 3:2 endete, liegt das Gesamtergebnis bei 9:3. Und Leverkusen spielte 0:0 gegen Olympiakos, aber der deutsche Klub kommt mit dem 2:0-Sieg von letzter Woche weiter.

Am Mittwoch müssen zwei weitere italienische Teams einen Rückstand aufholen: Atalanta gegen Dortmund (drei Tore zurück) und Juventus gegen Galatasaray (zwei Tore zurück). PSG und Real Madrid treffen mit einem Tor Vorsprung auf Monaco und Benfica.

Die Auslosung für das Achtelfinale der Champions League findet am Freitag statt, und dies sind die möglichen Begegnungen für die Spiele im nächsten Monat.



Monaco/Paris gegen Barcelona oder Chelsea



Qarabag/Newcastle gegen Barcelona oder Chelsea



Galatasaray/Juventus gegen Liverpool oder Tottenham



Club Brugge/Atleti gegen Liverpool oder Tottenham



Real Madrid/Benfica gegen Sporting oder Manchester City



Bodo/Glimt/Inter gegen Sporting oder Manchester City



Borussia Dortmund/Atalanta gegen Arsenal oder Bayern



Olympiakos/Leverkusen gegen Arsenal oder Bayern

