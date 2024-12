Inter besiegt Lazio in Rom: 0:6 in einem entscheidenden Spiel für die Serie A

HQ

Keine andere europäische Liga ist derzeit so nah dran wie die italienische Serie A. Nach 16 Spieltagen trennen fünf Mannschaften nur sechs Punkte: Atalanta, Napoli, Inter, Fiorentina und Lazio. Juventus, traditionell die stärkste Mannschaft Italiens, ist mit 28 Punkten nicht weit davon entfernt.

Spitzenreiter ist Atalanta mit 37 Punkten, gefolgt von Napoli mit 35 Punkten und Inter mit 34 Punkten... und ein Spiel weniger.

Die Saison ist noch sehr lang, und es gibt viel Konkurrenz, aber gestern hat Inter einen schockierenden Schritt gemacht, als sie Lazio (Fünfter, mit 31 Punkten) gnadenlos mit 0:6 besiegten, im eigenen Heim, dem Olimpico in Rom.

Es ist selten, ein so großes Ergebnis zu sehen, vor allem bei den Top-Teams in einer der größten Ligen Europas. Und wenn die ersten 30 Minuten ein Hinweis darauf waren, hätte das Spiel eigentlich an Lazios Seite gehen müssen.

In der 41. Minute entdeckte der Schiedsrichter jedoch ein Handspiel von Samuel Gigot, als dieser zum VAR ging, um etwas anderes zu überprüfen. Elfmeter vergeben, getroffen, und der Albtraum für die Römer begann. Die nächsten drei Tore fielen in kaum 12 Minuten im echten, effektiven Spiel: von der 45. bis zur 53.

Inter verwandelte ein hartes Spiel in einen Spaziergang im Park und hat mehr als nur drei Punkte gewonnen: eine historische Demütigung gegen Lazio und einen überhöhten Torschnitt, der für eine so umstrittene Liga wie die Serie A entscheidend sein kann... bisher.