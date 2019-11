Am nächsten Dienstag, den 5. November, starten in Apex Legends Duo-Queues. Zwei Spieler dürfen in diesem zeitlich befristeten Spielmodus zusammen abspringen und versuchen, die anderen Zweierteams mit spielerischem Geschick und Taktik zu dominieren. Wie lang die Action verfügbar ist, teilte Respawn Entertainment nicht mit. Sicher erfahren wir nächste Woche zum Start mehr. Werdet ihr zu zweit abspringen?

You watching Werben