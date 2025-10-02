Intels Aktie schießt in die Höhe, da AMD mit einem bahnbrechenden Deal flirtet

HQ

Lange Zeit war Intel die offensichtliche Wahl des Prozessors beim Kauf eines PCs, aber vor etwa zehn Jahren begann das Pendel in Richtung AMD zu schwingen, und es ging immer schneller. Heute hat Intel viel Marktanteile verloren, und seine Prozessoren stehen oft in der Kritik, nicht wirklich mithalten zu können.

Nun zeigt ein Bericht von CNBC, wie sich die Prozessorlandschaft verändert hat, denn es stellt sich heraus, dass Intel derzeit mit AMD über die Herstellung von Prozessoren verhandelt. Dass der alte Riese die Produkte seiner schärfsten Konkurrenten produzieren wird, war noch vor fünf Jahren noch unbestreitbar schwer vorherzusagen, aber so könnte es kommen.

Die Nachricht wurde vom Markt gut aufgenommen, und der Aktienkurs von Intel stieg infolge dieser Enthüllung um 7%.