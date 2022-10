Intels A-GPU-Serie tauscht sich mit Nvidia mit aggressiver Preisgestaltung, Leistung und Design aus

HQ

Intels Arc-GPU, von der seit sehr langer Zeit bekannt ist, scheint sowohl im Preis, im Design, in der Leistungsaufnahme als auch im nicht zuletzt im Design den Sweet Spot zu treffen, das zu den subtilsten seit langem gehört - und am selben Tag auf den Markt kommt wie Nvidias RTX 40-Serie ist mutig - wirklich mutig. Es zielt auf den Mittelklasse-Markt ab, und während Vorproduktionsmuster für schlechte Treiber kritisiert wurden, sind sich alle, die das Produkt in die Hände bekommen haben, einig, dass es eine enorme Menge an Rechenleistung enthält, insbesondere zum angegebenen Preis.

Kritiker haben jedoch darauf hingewiesen, dass Intel die eigentlichen Hauptkonkurrenten, die 6000 RX-Serie von AMD, ausgelassen hat, die für extremen Knall für ihr Geld bekannt ist, sowie beeindruckende rohe Rechenleistung selbst in Einstiegsmodellen, und der klare Verzicht auf konkurrierende AMD-Karten hat einige dazu veranlasst, darüber zu spekulieren, ob Intel hofft, dass Kunden alles über sie vergessen.

Der A750 kostet 289 US-Dollar und der A770 329 US-Dollar.

Die Verfügbarkeit für Rezensenten, insbesondere in Europa, war knapp, aber ein neuer und seriöser Player auf dem GPU-Markt ist danach immer willkommen.