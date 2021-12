Intel warnt davor, dass die Chipknappheit frühestens 2023 nachlassen wird

HQ

Der CEO von Intel, Pat Gelsinger, warnt erneut davor, dass die globale Chipknappheit im Jahr 2022 voraussichtlich nicht nachlassen wird. Während eines Interviews mit Nikkei Asia sprach der Chef des Technologiegiganten darüber, dass die Nachfrage nach Halbleitern in der Pandemie im Jahresvergleich um 20 Prozent gestiegen sei. Er erinnert daran, dass die durch COVID-19 verursachten Störungen die Produktionslieferketten empfindlich gestört haben.

Gelsinger teilte mit, dass seit zwei Jahren Anlagen gebaut wurden, um dieser Nachfrage entgegenzukommen. Die Inbetriebnahme einiger Fabriken nehme jedoch noch weitere Zeit in Anspruch, deshalb können wir erwarten, dass die Nachfrage an technischen Produkten weiterhin höher als das Angebot sein wird. Konsolen, Grafikkarten, Autos und Technik allgemein werden in den nächsten zwölf Monaten also rar bleiben.