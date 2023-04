Intel- und RTX 40-Serie der 13. Generation kommt im ASUS ROG Flow Z13 auf ein Tablet

HQ

Es kommt nicht sehr oft vor, dass Sie Intel-Prozessoren der 13. Generation und Grafikkarten der RTX 40-Serie in Tablets finden, aber im Falle des ASUS ROG Flow Z13 ACRNM ist genau das der Fall, da dieses Gaming-Tablet über eine i9-13900H-CPU und eine RTX 4070-GPU verfügt, die alle neben einer 1 TB SSD und 32 GB RAM liegen. Unnötig zu sagen, dass es ein ziemlich leistungsfähiges tragbares Gadget ist.

Aber um zu sehen, wie dieses Tablet in der Praxis funktioniert und ob dies ein Gerät ist, nach dem Sie Ausschau halten sollten oder nicht, haben wir uns das Tablet in der neuesten Episode von Quick Look angesehen, in der unser eigener Magnus einige Gedanken und Fakten über das Gerät geteilt hat.