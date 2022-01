Intel stellt Desktop-Kühler und mobile CPU-Prozessoren der 12. Generation vor

HQ

Intel weitet das eigene CPU-Sortiment für Hochleistungs-Laptops, Performance-Notebooks und Ultrabooks aus. Die Prozessoren der zwölften Generation haben einen TDP-Wert (das steht für "Thermal Design Power") von 45/28 und 15/9 Watt. Die H-Serie, die in Mittelklasse und High-End-Gaming-Laptops zum Einsatz kommen wird, fasst DDR5-Speicher, sie verfügt über Thunderbolt-4-Schnittstellen und sie vereint 14 Kerne in sich (sechs für Performance-Spitzen, acht zur Optimierung der Effizienz). PCie-4.0-Speicher und 8x-PCIe-Gen-4-Grafikkarten können mit Frequenzen von bis zu 5 GHz eingespeist werden. Laut dem Hersteller sollen die neuen Modelle unter bestimmten Bedingungen bis zu 28 Prozent schneller als die CPUs der letzten Intel-Generation sein. Wifi-6E- und Killer-LAN-Anschlüsse werden ebenfalls vom Chipsatz unterstützt. Um eurer Motherboard zu kühlen, bietet Intel verbesserte Ventilatoren an.