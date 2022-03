Intel setzt Lieferungen nach Russland und Weißrussland aus

HQ

Jeden Tag erreichen uns neue Berichte von Firmen, die sich gegen die militärischen Aggressionen Russlands in der Ukraine aussprechen. Intel hat sich dem breiten Widerstand angeschlossen, denn das Unternehmen wird die Lieferungen von Hardware und Komponenten an Kunden in Russland und Weißrussland für die Dauer des Konflikts aussetzen. Die Firma erklärt ihre Entscheidung mit sehr deutlichen Worten:

"Intel verurteilt die Invasion der Ukraine durch Russland und [infolgedessen] haben wir alle Lieferungen an Kunden in Russland und Weißrussland ausgesetzt. Unsere Gedanken sind bei allen, die von diesem Krieg betroffen sind, einschließlich der Menschen in der Ukraine und den umliegenden Ländern, [sowie] bei all denen auf der ganzen Welt mit Familie, Freunden und Angehörigen in der Region."

"Wir arbeiten daran, all unsere Mitarbeiter in dieser schwierigen Situation zu unterstützen, insbesondere diejenigen, die eng mit dieser Region verbunden sind. Wir haben über die Intel Foundation eine Spendenkampagne für Mitarbeiter gestartet, die bereits über 1,2 Millionen US-Dollar für Hilfsmaßnahmen gesammelt hat. Wir sind stolz auf die Arbeit, die unsere Teams in umliegenden Gebieten wie Polen, Deutschland und Rumänien leisten, um Flüchtlingen zu helfen. Wir werden weiterhin an der Seite der Menschen in der Ukraine und der Weltgemeinschaft stehen und fordern ein sofortiges Ende dieses Krieges und eine rasche Rückkehr zum Frieden."