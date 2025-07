Intel könnte gezwungen sein, seinen neuen Herstellungsprozess für Halbleiterchips zu beenden

HQ

In den letzten Jahren ging es stürmisch zu bei Intel, einem Unternehmen, das im vergangenen Jahr Verluste gemacht und Tausende von Mitarbeitern entlassen hat. Sie haben auch in die Umstrukturierung des Unternehmens investiert, und die Dinge könnten in Zukunft noch düsterer werden. Ihr Vorstoß in den 14A-Herstellungsprozess droht zu scheitern, wenn nicht ein großer Verbraucher bei der Finanzierung hilft. Dabei kann es sich um eine Regierungsbehörde oder ein großes internationales Unternehmen handeln. Hier ist, was Intel während einer Leistungsüberprüfung über die Situation sagte (über Tom's Hardware):

"Wenn wir nicht in der Lage sind, einen bedeutenden externen Kunden zu gewinnen und wichtige Kundenmeilensteine für Intel 14A zu erreichen, stehen wir vor der Aussicht, dass es in Zukunft nicht wirtschaftlich sein wird, Intel 14A und Nachfolge-Leading-Edge-Knoten auf einer Go-Edge-Basis zu entwickeln und herzustellen."

Sollte dieses Vorhaben scheitern, besteht die Gefahr, dass das Unternehmen seine Prozessorfertigungssparte nach 2030 verkauft. Das würde bedeuten, dass sie diese nicht mehr selbst herstellen werden. Worauf sich das Unternehmen konzentrieren wird, ist noch unklar. Sollten genügend Verbraucher und Investoren auftauchen, plant Intel, auch nach 2030 wettbewerbsfähige Prozessoren zu entwickeln.