Intel ist laut CEO nicht aus dem GPU-Geschäft raus

Computer-GPUs werden zunehmend zu einem gefährlichen Spiel. Da die Preiserhöhungen für RAM alle hart treffen, war es vielleicht nicht überrascht, dass Intel, das in der Vergangenheit einige rätselhafte GPUs gebaut hat, aus diesem Wettbewerb aussteigt. Laut dem CEO des Unternehmens liegt jedoch ein Plan vor.

Auf dem Cisco AI Summit (über Wccftech) sagte Intels Lip-Bu Tan, dass das Unternehmen weiterhin an GPUs arbeitet und dies auch in absehbarer Zukunft tun wird. Tan sagte außerdem, dass er "gerade den Chief GPU Architect eingestellt hat, und er ist sehr gut.Ich freue mich sehr, dass er sich mir angeschlossen hat."

Im Vergleich zu Unternehmen wie Nvidia und AMD ist Intel ein recht junges Pferd im GPU-Rennen. Mit jeder Iteration lernte und wuchs es jedoch, und die Xe3 Celestial iGPUs wurden überall gelobt. Wir müssen sehen, ob diese aufstrebende junge GPU-Reihe den bald bevorstehenden Sturm auf seinen PC-Märkten überstehen kann.