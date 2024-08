Intel hat sich gegen den Kauf von Anteilen an OpenAI entschieden

HQ

In den Jahren 2017 und 2018 verhandelte Intel mit OpenAI über den Kauf von Anteilen an dem Unternehmen. Damals war KI für die Öffentlichkeit noch nicht so zugänglich wie heute. So beschreibt Reuters die Gespräche zwischen den beteiligten Parteien:

"Über mehrere Monate in den Jahren 2017 und 2018 diskutierten Führungskräfte der beiden Unternehmen verschiedene Optionen, darunter den Kauf eines 15-prozentigen Anteils von Intel für 1 Milliarde US-Dollar in bar", sagten drei der Personen. Sie diskutierten auch darüber, dass Intel einen zusätzlichen Anteil von 15 % an OpenAI übernehmen würde, wenn es Hardware für das Startup zum Selbstkostenpreis herstellt, sagten zwei Personen.

Intel Der damalige Chef Bob Swan glaubte nicht, dass die Technologie für die Öffentlichkeit bereit und profitabel sein würde. Das führte dazu, dass dieser Deal nie zustande kam. Das ist wahrscheinlich etwas, was das Unternehmen bedauert. Leider ist Intel im Jahr 2024 in finanzielle Schwierigkeiten geraten und kürzt sowohl Personal als auch Produkte. Auch bei der künstlichen Intelligenz hinkt es seinen Konkurrenten hinterher, versucht aber aufzuholen.

Haben Sie es irgendwann bereut, keine Aktien gekauft zu haben?