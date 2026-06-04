Intel Extreme Masters Counter-Strike 2 wird 2027 in die Vereinigten Staaten zurückkehren

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Es scheint, als wäre IEM Atlanta ein großer Erfolg genug gewesen, dass die ESL in die Vereinigten Staaten zurückkehren und dem Land ein weiteres IEM-Event im Kalender 2027 übergeben wollte. Wie in einem Blogbeitrag bestätigt wurde, wird es irgendwann 2027 ein Intel Extreme Masters Counter-Strike 2 Turnier geben, aber viele Details sind noch unklar.

Wir wissen, dass dieses Turnier vom 5. bis 11. April stattfinden wird, aber was wir nicht wissen, ist die Gastgeberstadt oder der Austragungsort, da diese Informationen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Die ESL verspricht, dass das Event eine Gruppenphase mit insgesamt 16 Teams in einem Doppel-K.-o.-Turnier haben wird, alle vor einem Playoff-Bracket mit acht Teams, in dem die Teams um einen Preispool aus den 11.450.000+ $ der ESL Pro Tour im Jahr 2027 kämpfen.

Da dieses Event nun festgelegt ist, wissen wir, dass es auf die Saison 25 der ESL Pro League im März folgen wird und im Mai von einem nicht angekündigten Event gefolgt wird.

Schließlich hat die ESL ihre Termine für die dritte Veranstaltung, die 2028 geplant ist und nun zwischen dem 8. und 16. April stattfinden wird, leicht angepasst. Könnte das ein weiteres Ereignis in den Vereinigten Staaten sein...?