Intel entlässt heute 22.000 Mitarbeiter, 20 % der gesamten Belegschaft

HQ

Es ist möglicherweise die verheerendste Nachricht, die wir heute berichten konnten, und auch der deutlichste Hinweis darauf, wie sich KI auf die Technologiebranche auswirken wird. Bloomberg hat gerade über Intels Pläne berichtet, 22.000 Mitarbeiter zu entlassen, was etwa 20 % der weltweiten Belegschaft entspricht.

22.000 Menschen auf einen Schlag, so der Bericht von Bloomberg, gingen in einer großen Operation verloren, um die Kosten des Unternehmens um 10 Milliarden US-Dollar zu senken und seine Betriebsstruktur komplett zu überdenken. Eine der ersten Entscheidungen des neuen CEO, Lip-Bu Tan, der sich bereits für diese Maßnahme einsetzte und die Arbeit an die KI delegierte, obwohl diese massive Entlassungswelle als Abbau bürokratischer Ineffizienz beschrieben wurde.

Letzten Monat berichtete die Nachrichtenagentur Reuters, dass Tan erhebliche Änderungen an seinen Chipherstellungsmethoden und KI-Strategien in Betracht ziehe, mit Personalkürzungen, um mit dem fertig zu werden, was Tan als "eine langsame und aufgeblähte mittlere Managementschicht" bezeichnete. Kurz nach seiner Ernennung sagte er den Mitarbeitern in einem Rathaus, dass das Unternehmen "harte Entscheidungen" treffen müsse.

Unsere Gedanken sind bei den Zehntausenden von Menschen, die heute ihren Arbeitsplatz verloren haben, und es ist auch ein dunkler Präzedenzfall, da wir jetzt sicherlich mehr "Entlassungen" im Technologiesektor sehen werden, da KI in den Mittelpunkt des groß angelegten Workflows rückt.