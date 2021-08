Insurgency: Sandstorm erhält erneut Release-Termin für Xbox One- und Playstation 4

Auch wenn Insurgency: Sandstorm bereits 2018 auf dem PC veröffentlicht wurde, warten wir noch immer auf die Konsolenversion des Shooters. Diese wurde bereits mehrmals angekündigt, bevor sie erneut verschoben wurde. Vielleicht klappt es dieses Mal ja wirklich?

Auf Twitter kündigte Publisher Maximum Games an, ''Insurgency Sandstorm erscheint auf der PS4 und Xbox!'' und verlinkte dabei auf den Einzelhändler GAME, bei dem Spieler den Titel sowohl für die Playstation 4, als auch für die Xbox One vorbestellen können. Am 29. September soll das Spiel somit noch dieses Jahr erscheinen. Das Bizarre daran ist, das weder Focus Home, noch New World Interactive bisher etwas über die besagte Veröffentlichung verloren haben. Auch das auf Twitter geteilte Video kündigt lediglich eine Veröffentlichung für das Jahr 2021 an. Hoffen wir einfach mal, dass es bei dem September-Termin bleibt.

Hier könnt ihr euch die besagten Listings selbst anschauen.