Instagram-Nutzer können Beiträge ab morgen auch vom Desktop aus erstellen

Nutzer der Social-Media-Plattform Instagram sind bald nicht mehr an ihr Smartphone gebunden, wenn sie Fotos und Videos mit einer Länge von bis zu einer Minute hochladen wollen. In Kürze wird es möglich sein, den Browser am PC zu nutzen, um solche Inhalte mit der Außenwelt zu teilen. Die Änderung tritt deshalb in Kraft, weil Facebook Künstlern und Unternehmen die Möglichkeit geben möchte, in Zukunft enger zusammenzuarbeiten. Auf Instagram dürfen dann mehrere Accounts denselben Beitrag veröffentlichen.

Beim Thema Facebook gibt es weitere Entwicklungen. Der Internetkonzern strebt anscheinend ein Rebranding, bzw. eine Namensänderung an, um der allgemeinen Stimmung gegen die Dienste des Unternehmens zu entkommen. Laut einem Bericht von The Verge werden die Social-Media-Plattformen Facebook, Instagram, Whatsapp und Oculus unter einer neuen Muttergesellschaft vereint, die angeblich aber selbst hochrangige Mitglieder des Technologiegiganten noch nicht kennen.

Wie lange Facebook für diese Neuausrichtung braucht, lässt der Bericht offen, doch der CEO Mark Zuckerberg könnte womöglich bereits kommende Woche auf der Facebook-Connect-Konferenz über die Markenänderung sprechen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich Firmen hinter einem neuen Namen verstecken, wenn sie sich schlechten Zeiten gegenübersehen. 2015 hat sich Google mit seinen verschiedenen Geschäftsbereichen hinter dem Deckmantel einer Muttergesellschaft namens Alphabet positioniert.

Quelle: Engadget.