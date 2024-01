Instagram führt Nudges ein und fordert junge Nutzer auf, ins Bett zu gehen

HQ

Die Zeiten, in denen man abends und nachts ungestört durch den Instagram-Feed scrollte, sind vorbei, zumindest wenn man zu der Zielgruppe gehört, die Meta als junge Nutzer einstuft. Nach 22 Uhr am Abend erinnert die App den Benutzer daran, ins Bett zu gehen, was in 10-Minuten-Intervallen geschieht.

Diese neue Funktion ist Teil der Bemühungen, den US-Senat zufrieden zu stellen, der eine lange Liste von CEOs der größten Technologieunternehmen vorgeladen hat, um sich für ihr Versagen beim Schutz junger Menschen im Internet zu verantworten. Auf Metas eigenem Blog kann man folgendes lesen:

Update vom 18. Januar 2024 um 3:00 Uhr PT: Schlaf ist wichtig, besonders für junge Menschen, daher führen wir neue nächtliche Nudges ein, die angezeigt werden, wenn Teenager spät in der Nacht mehr als 10 Minuten auf Instagram verbracht haben, z. B. in Reels oder Direktnachrichten. Sie erinnern Teenager daran, dass es spät ist, und ermutigen sie, die App zu schließen.

Glaubst du, dass dies eine effektive Lösung ist, um die Instagram-Sucht einzudämmen?