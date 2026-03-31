Instagram bekommt eine neue Plus-Stufe, und das wird dich etwas kosten.

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Soziale Medienplattformen haben heutzutage die Angewohnheit, eine Art bezahlte Premium-Stufe einzubauen, und die nächste in der Reihe ist Metas Instagram, wie Tweak Town berichtet.

Meta testet eine Premium-Stufe namens Instagram Plus, die es Abonnenten ermöglicht, heimlich die Stories der Leute anzusehen. Wir wissen das, weil der Social-Media-Berater Matt Navarra das Angebot des Abonnements in einem Screenshot auf Threads präsentiert hat. Der Screenshot zeigte, dass Instagram Plus es einem Käufer ermöglicht, unbegrenzte Zielgruppenlisten für Stories über Close Friends hinaus zu erstellen, Daten bereitzustellen, wie viele Personen Ihre Story erneut angesehen haben, eine wöchentliche Spotlight-Story, animierte Superlikes in Stories, zusätzliche 24 Stunden auf Stories, Suche in der Story-Viewer-Liste und die Möglichkeit, eine Story vorzuschauen, ohne dass sie als Ansicht angezeigt wird. Diese neue Premium-Version von Instagram wird derzeit in "ausgewählten globalen Märkten" getestet, zu denen die Philippinen und Mexiko gehören.

Es scheint, dass viele der Premium-Funktionen auf Inhaltsersteller abzielen, insbesondere auf die Möglichkeit, Stories länger als 24 Stunden aktiv zu halten. Das bedeutet, dass Content-Ersteller durch Bezahlung mehr ihrer Follower mit ihren Inhalten konfrontiert werden.

Derzeit ist Instagram Plus auf den Philippinen für etwa 1,07 $ im Monat verfügbar. In Mexiko kostet es etwa 2,15 Dollar pro Monat. Aber wir müssen abwarten, wie hoch die Kosten dieses Abonnements sind, wenn es in andere Teile der Welt ankommt.