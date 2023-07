Inspector Gadget - Mad Time Party mit Teaser-Trailer angekündigt

Inspector Gadget war einer der beliebtesten Samstagmorgen-Cartoons der 80er Jahre. Es war nicht nur clever, lustig und hatte einen hohen Produktionswert, es hatte auch einen wirklich einprägsamen Intro-Song, der zu einer Art Kultklassiker wurde.

Im Laufe der Jahre wurden mehrere Versuche unternommen, den Inspektor zurückzubringen, aber keiner kam auch nur annähernd an das Originalprodukt heran. Jetzt hat Microids beschlossen, es zu versuchen, indem es mit einem neuen Videospiel weitgehend zum alten Cartoon zurückkehrt.

In Inspector Gadget - Mad Time Party ist es wieder an der Zeit, den bösen Dr. Claw und seine M.A.D.-Agenten zu besiegen, und jetzt ist eine Zeitmaschine an der Mission beteiligt. Bis zu vier Spieler können an dem Spaß teilnehmen und auch in verschiedenen Minispielen gegeneinander antreten. Außerdem wird uns ein Soundtrack versprochen, der von Tanis Chalopin geschrieben wurde, der Tochter von Jean Chalopin, dem Schöpfer von Inspector Gadget.

Inspector Gadget - Mad Time Party erscheint am 14. September für PC, PlayStation, Switch und Xbox. Schaut euch den ersten Teaser-Trailer unten an.