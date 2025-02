Insomniacs unsichtbare Vision: Der Widerstand 4, der es nie gab

HQ

In einem kürzlichen Interview mit Kinda Funny Games verriet Ted Price, der zukünftige Präsident von Insomniac Games, dass das Studio Resistance 4 der PlayStation vorgeschlagen hatte, aber der Vorschlag abgelehnt wurde. Price beschrieb das Konzept als wunderbar und merkte an, dass viele Teammitglieder leidenschaftlich daran interessiert waren, die Geschichte fortzusetzen.

"Wir haben das vorgeschlagen und es war ein wunderbares Konzept, und es hat einfach nicht funktioniert, was das Timing und die Marktchancen angeht. Aber es war das Ergebnis vieler Mitglieder des Insomniac-Teams, die leidenschaftlich daran interessiert waren, die Geschichte weiter auszubauen, denn ich glaube, dass der Widerstand eine wirklich coole alternative Geschichtsbasis geschaffen hat, in der mit den Chimären alles passieren kann und wohin sie gehen und was ihre Ursprünge sind."

Aufgrund des Zeitplans und der Marktüberlegungen wurde das Projekt jedoch nicht vorangetrieben. Er betonte die reiche alternative Geschichte, die in der Resistance-Serie etabliert wurde, insbesondere die rätselhaften Ursprünge und das Potenzial der Chimera. Im Rückblick auf seine Rolle als Creative Director für die ersten beiden Teile drückte Price seine persönliche Zuneigung für das Franchise und die wertvollen Lektionen aus, die er während seiner Entwicklung gelernt hat.

"Ich hatte das Glück, Creative Director bei den ersten beiden Resistances zu sein. Und ich werde mich an viele, viele Momente erinnern – gute und schlechte –, wenn es um Entwicklung geht, die uns alle viel darüber gelehrt haben, wie wir uns in einigen ziemlich schwierigen Situationen erheben können."

Die Resistance-Serie debütierte 2006 mit Resistance: Fall of Man und wurde zuletzt 2011 mit Resistance 3 veröffentlicht. Obwohl es derzeit keine Pläne für einen neuen Teil gibt, bleibt Price hoffnungsvoll, was die Zukunft der Serie angeht.

Was sind deine Erinnerungen an die Resistance-Spiele und wünschst du dir, dass das Franchise zurückkehrt?