Insomniacs Spider-Man ist nicht der Netzschwinger aus Marvel's Avengers

2018 wurde das erstaunliches PS4-Spiel Spider-Man von Insomniac Games veröffentlicht und in wenigen Monaten sehen wir den Netzschwinger in einer anderen Konstellation wieder. Gemeint ist nicht die Standalone-Erfahrung Spider-Man: Miles Morales, sondern das Online-Actionspiel von Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Square Enix. Wer eine Playstation-Version von Marvel's Avengers kauft, darf sich im kommenden Jahr nämlich ebenfalls auf die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft freuen. Kürzlich wurde bekannt, dass dieser Spider-Man nicht der Held aus Insomniacs Spiel sein wird.

Bill Rosemann von Marvel Games hat Entertainment Weekly gegenüber mitgeteilt, dass die Ereignisse von Marvel's Avengers und Insomniac Games' Spider-Man nicht miteinander verbunden sind. Diese Entscheidung beruht auf der Idee, den Entwicklern so viel Freiheit wie möglich zu bieten, damit sie eine eigene Geschichte erzählen können: "Jedes Spiel befindet sich im Marvel-Universum, aber sie spielen in ihrer eigenen Realität, wenn ihr so wollt. Derzeit planen wir, jedes Spiel in seinem eigenen Marvel-Universum zu halten", sagte Rosemann.