Insomniacs Spider-Man ist das meistverkaufte Superheldenspiel aller Zeiten

Analyst Food Piscatella von der NPD Group konnte uns zeigen, dass Spider-Man aus dem vergangenen Jahr das meistverkaufte Superheldenspiel in den USA geworden ist. Insomniacs großartiges Actionspiel hat also sowohl Batman: Arkham City als auch Batman: Arkham Knight hinter sich lassen können, zwei Spiele, die sowohl auf dem PC als auch auf anderen Konsolenplattformen bereitstehen - im Gegensatz zu Peter Parkers Playstation-4-exklusives Abenteuer. Leider konnte Piscatella nicht mitteilen, wie viele Exemplare konkret verkauft wurden, aber da die Verkaufszahlen im Januar die Neun-Millionen-Hürde überschritten, können wir die Situation relativ gut einschätzen. Hoffentlich wird die Fortsetzung auf der Playstation 5 ebenso gut aufgenommen. Was ist euer Lieblings-Superheldenspiel?