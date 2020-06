Insomniac verspricht Ray-Tracing in den Pfützen von Spider-Man: Miles Morales

Gamer sind manchmal ein schwieriges Publikum, denn sobald Leidenschaft entflammt, wird es persönlich. Insomniacs Spider-Man wurde vor dem Verkaufsstart von einer sehr, sehr kleinen Menge der Spieler dafür kritisiert, die in den ersten Trailern reflektierende Regenpfützen zu sehen waren, die später aufgrund technischer Limitierungen nicht realisiert werden konnten. Das Thema hatte sogar einen eigenen Hashtag (#PuddleGate), so sehr haben sich die auf den Schlips getreten gefühlten Fans damals in Rage geredet.

Grafik-Downgrades sind kein nettes Thema, deshalb haben einige Spieler Insomniac Täuschung vorgeworfen. Die Playstation 5 (und Xbox Series X) wird Raytracing-Technologien unterstützen, obwohl das in der bisherigen Präsentation der PS5-Spiele höchstens eine Nebenrolle gespielt hat. Nachdem wir nach vielen Diskussionen endlich klären konnten, was Spider-Man: Miles Morales nun für eine Bezeichnung verdient, wurde auch das Thema der Pfützen wieder aufgegriffen.

Der Community Manager von Insomniac Games, James Stevenson, konnte bestätigen, dass die Pfützen in der PS5-Version des Standalone-Spiels Raytracing-Spiegelungen darstellen können und werden. Na endlich.