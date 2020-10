Insomniac reicht Kostüme aus Spider-Man: Remastered im Originalspiel nach

Über Spider-Man: Remastered wurde schon eine ganze Menge diskutiert, weil viele Leute nicht verstehen, warum sich das Playstation-4-Spiel nicht so einfach in die Next-Gen-Version umrüsten lässt. Der einzige Weg, an diese speziell für die PS5 angefertigte Version zu gelangen, ist der separate Kauf der Ultimate Edition von Spider-Man: Miles Morales.

Eine der unbedeutenderen Neuheiten in diesem Remaster sind drei weitere Kostüme für Titelheld Spider-Man. Insomniac Games hat diese Woche lustigerweise aber bestätigt, dass ausgerechnet dieser Vorzug auch für das ursprüngliche Playstation-4-Spiel veröffentlicht werden soll. Wir wissen leider noch nicht wann, aber ein bisschen dürfte das Geschenk die Community sicher zufriedenstellen. Spider-Man: Miles Morales erscheint am 12. November auf der Playstation 4 und am 19. November für Playstation 5.