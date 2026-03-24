Insomniac Games verrät, warum Marvel's Wolverine Vorbestellungen noch nicht live sind

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Marvel's Wolverine ist weniger als sechs Monate entfernt, und doch können Spieler, die jetzt ihr Geld ausgeben und eine der größten Veröffentlichungen 2026 vorbestellen wollen, noch nicht tun. Insomniac Games, der Entwickler hinter Marvel's Wolverine, hat uns jedoch versichert, dass wir nicht lange warten müssen, bis wir unsere Vorbestellungen abgeben können.

Als Antwort an einen Fan auf Twitter/X sagte Insomniac, dass der aktuelle Plan ist, im Frühjahr 2026 mehr vom Spiel zu zeigen. Der Frühling hat gerade offiziell begonnen, also müssen wir vielleicht noch etwas warten, bevor wir mehr vom Spiel sehen.

Sobald wir mehr von Marvel's Wolverine gesehen haben, lassen uns die Entwickler loslegen und vorbestellen. "Wir wollen euch zuerst mehr vom Spiel zeigen", lautet Insomniacs Antwort, als ein Fan nach Vorbestellungen fragt, die ebenfalls im Frühling ankommen.

Es ist möglich, dass das Spiel nach der nächsten Vorstellung nicht mehr vorbestellt werden kann, aber es wäre sinnvoll, den Leuten genügend Zeit zu geben, um ihre Einkäufe frühzeitig zu machen. Das wird ein großes Spiel, das können wir uns vorstellen, und solange Insomniac und Sony zuversichtlich sind, am 15. September zu erscheinen, sollten wir bald diese Vorbestellungsseiten haben.