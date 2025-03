Insomniac Games bringt seine Virtual-Reality-Titel zurück in den Meta Store

HQ

Wenn Sie ein regelmäßiger Virtual-Reality-Nutzer auf den Plattformen von Meta sind, stellen Sie vielleicht fest, dass es einen deutlichen Mangel an Insomniac Games ' Titeln gibt. Die VR-Projekte des Entwicklers fehlen schon seit einiger Zeit in der Meta Store, aber das ändert sich endlich, wie in einem Statement auf X bestätigt wurde.

Insomniac weist darauf hin, dass es die Position von Edge of Nowhere, Stormland und Feral Rites ' auf der Meta Store wiederherstellt und dass bald auch The Unspoken zu dieser Liste hinzugefügt wird. Der Grund dafür, dass die Titel bis zu diesem Zeitpunkt in den Meta Store fehlen, wird nicht erwähnt, aber Insomniac fügt hinzu:

"VR-Spieler, wir danken Ihnen für Ihre Geduld, während wir mit Meta zusammenarbeiten, um den Zugang zu diesen Spielen wiederherzustellen."

Wirst du dir jetzt eines der Spiele von Insomniac auf Meta -Plattformen ansehen?