Insomniac Games braucht neue Entwickler für Mehrspielerspiel auf der PS5

In den letzten sieben Monaten hat Insomniac Games Spider-Man: Miles Morales und Ratchet & Clank: Rift Apart veröffentlicht, doch was wir als Nächstes von diesem Team erwarten dürfen, ist unbekannt. Diese Woche haben die Entwickler auf ihren sozialen Medien prominent neue Jobmöglichkeiten ausgeschrieben und eine dieser offenen Stellen bezieht sich auf ein Mehrspielerprojekt.

Das Studio sucht einen Game-DesignerIn, die oder der bei der Ausarbeitung von "Aspekten von Multiplayer-Features, Mechaniken, System-Designs und mehr" helfen soll. Um was für ein Spiel es sich hier handelt, wird zwar nicht weiter beschrieben, doch dafür dürfte klar sein, dass Sony ihre internen Studios tatsächlich aktiv daran arbeiten lässt, bestehende Marken mit Online-Erfahrungen zu erweitern.

Guerrilla Games, London Studio, Naughty Dog, Sucker Punch und nun auch Insomniac Games arbeiten aktuell alle an entsprechenden Online-Spielen oder zumindest Spielmodi. Zudem hat Sony Partnerschaften mit externen Teams geschlossen, wie das von Jade Raymond gegründeten Haven Entertainment Studios, Devotion Games oder Firewalk Studio.