Insomniac bestätigt, ob Marvel's Wolverine Open World ist oder nicht

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Insomniac Games, der Entwickler hinter Marvel's Wolverine, hat offiziell bestätigt, dass das Spiel keine Open-World-Version sein wird. Nach drei Open-World-Superheldenabenteuern in Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales und Marvel's Spider-Man 2 entscheidet sich Insomniac diesmal für einen linearen Ansatz und konzentriert sich auf die filmische Qualität jeder Mission in Wolverine.

"Ich kann sagen, dass wir nicht vorhatten, ein Open-World-Spiel oder ein Sandbox-Spiel zu machen. Was wir wirklich wollten, war ein hochoktanes, spannendes, lineares Einzelspieler-Adventure, und die Missionen spiegeln das in ihrer Struktur wider", sagte Spielleiter Mike Daly in einem Interview mit IGN.

Selbst wenn du nicht in deinem eigenen Tempo durch die Welt reisen kannst, führt dich das Spiel zu einer Vielzahl verschiedener Orte. "Logan ist eine Figur, die im Grunde die Welt bereist und schon viele Male die Welt bereist hat. Er wird von der Suche nach seiner Vergangenheit gezogen. Er wird von einem Pflichtgefühl angetrieben. Und in diesem Sinne entschieden wir, dass ein weltumspannendes Abenteuer der richtige Ansatz für dieses Spiel ist. Logan ist kein Charakter, der an einem bestimmten Ort verankert ist und viel Zeit damit verbringt", sagte Daly.

Daly beschreibt, dass einige Level völlig unterschiedlich sein werden, wobei einige sich auf Schleichen und Fortbewegung konzentrieren, während andere einen in das massiv gewalttätige Kampfsystem eintauchen lassen, das wir während der State of Play-Präsentation gesehen haben. Das könnte Marvel's Wolverine zu einem etwas kürzeren Spiel machen als Marvel's Spider-Man oder dessen Nachfolger, aber es wird wahrscheinlich ein fokussierteres Erlebnis sein. Und ohne das Netzschwingen – wollen wir überhaupt eine offene Welt für diese Marvel-Spiele?