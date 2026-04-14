Insidious Universum dehnt sich mit Angst aus dem Entfernten aus

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Das Insidious-Universum erweitert sich weiter. Später in diesem Jahr wird ein neues Kapitel in der breiteren Handlung in die Kinos kommen, denn der eigenständigere Film Insidious: Out of the Further feiert Premiere und versucht, die Kinobesucher aus ihren Sitzen zu erschrecken.

Dieser Film soll am 21. August Premiere feiern und erzählt eine frische Geschichte über eine junge Mutter, die erkennt, dass sie in The Further reisen kann, das verdrehte Reich im Zentrum des Insidious-Universums. Die Handlung ist wie folgt umrissen:

"In Insidious: Out of the Further spielt Amelia Eve Gemma, eine junge Mutter, die ihre Tochter im Haus großzieht, in dem sie aufgewachsen ist, und entdeckt, dass sie in The Further reisen kann, das Fegefeuerreich verlorener Seelen im Herzen des Insidious-Universums. Als etwas Böses auf sie zukommt, entdeckt Gemma eine Fähigkeit, die alles verändert: Sie betritt nicht nur The Further, sondern kann das, was dort lebt, in die reale Welt zurückbringen. Sobald die Dämonen ihre Macht erkennen, wird unsere Welt zu ihrem Spielplatz."

Insidious: Out of the Further wird von Jacob Chase inszeniert, basierend auf einem Drehbuch, das ebenfalls von Chase geschrieben wurde, mit einer Besetzung, die nicht nur Eve, sondern auch Brandon Perea und Lin Shaye umfasst, die ihre Rolle als Elise Rainier erneut übernimmt.

Vor diesem Hintergrund können Sie unten den Trailer zu Insidious: Out of the Further sehen, vor der Premiere im August.