Insidious the Red Door ist der erfolgreichste Film der Reihe

Der fünfte und letzte Teil der Horrorserie Insidious von Leigh Whannell und James Wan hat sich sehr gut geschlagen, wobei der Film jetzt 174 Millionen US-Dollar an den Kinokassen einspielt. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass das Budget von rund 16 Millionen US-Dollar relativ mager ist, und es ist schwer vorstellbar, wie Blumhouse versuchen wird, sich dagegen zu wehren, keine weiteren Filme der Reihe zu produzieren. Der Erfolg wird zweifellos auch Patrick Wilson den Weg ebnen, der mit The Red Door sein Regiedebüt gab. Wer weiß, vielleicht bekommt er ja die Chance, das Franchise in Zukunft weiterzuführen? Für diejenigen unter euch, die Lust haben, ist der Film ab heute auch als Streaming (VOD) verfügbar, also einfach loslegen!

Hoffst du auf mehr Insidious-Filme oder hast du das Gefühl, dass genug genug ist?