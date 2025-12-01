Insider-Vorschauen auf das Veröffentlichungsdatum von Prince of Persia: Sands of Time Remake vor TGA

HQ

Die Game Awards 2025 scheinen in den Tagen und Wochen vor dem großen Event viel mehr zu enthüllen als bei der Gala selbst. Zumindest anscheinend. Mehrere Firmen haben bereits angekündigt, dass ihreTailer für zukünftige Spiele auf der Gala sein werden (oder auch nicht), und wir vermuten, dass die diesjährigen Awards viel weniger hart umkämpft sein werden als in den Vorjahren. Das Schlimmste ist jedoch, dass große Ankündigungen vor dem großen Moment durchgesickert werden.

Es sieht so aus, als würde dies auch bei einem der Ubisoft-Titel sein, die für das erste Quartal 2026 geplant sind und laut dem neuesten Finanzbericht im laufenden Geschäftsjahr veröffentlicht werden. Wir sprechen hier von Prince of Persia: Sands of Time Remake, und nun behauptet eine ziemlich zuverlässige Quelle, dass wir das Spiel ab dem 16. Januar 2026 in der Hand haben werden. Tom Henderson von Insider Gaming äußerte diese Behauptung während einer Podcast-Session, die ihr unten finden könnt (Zeitstempel [15:57]). Wenn dieses Datum stimmt, ist der Titel unterwegs.

<social>https://www.youtube.com/live/gDN7P9kiMfU</social>

Was denkst du, glaubst du, dass wir das Jahr mit Prince of Persia: Sands of Time Remake beginnen werden?