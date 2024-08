Insider über die Absage von The Last of Us Multiplayer: "Bei Sony sind Köpfe gerollt"

Wir wissen jetzt, dass über 300 Leute vier Jahre lang an The Last of Us Multiplayer gearbeitet haben, bevor es leider eingestellt wurde. Wir wissen, dass es ein massives, superehrgeiziges und natürlich sehr teures Multiplayer-Spiel werden sollte, bei dem "Factions " und Battle Royale im Mittelpunkt stehen. Über Insider Jason Schreier (Bloomberg) wissen wir jetzt auch, dass bei Sony Köpfe rollten, nachdem die Entscheidung getroffen wurde, dass sich die Entwicklung in die Länge zieht und die Ausgaben außer Kontrolle geraten sind.

Er sprach kürzlich in einer Folge des Podcasts Friends Per Second darüber, wo er erklärte, dass es bei Sony "blutig" wurde und dass dort gleichzeitig ein paar Manager gefeuert wurden, was natürlich nur fair ist, wenn Projekte so kentern.

Hättest du gerne The Last of Us Multiplayer gespielt?