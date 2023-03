Insider: The Last of Us 3 befindet sich derzeit in der Entwicklung für PlayStation 6?

HQ

Natürlich ist es keine große Sache, einfach etwas zu sagen, was Sie hoffen oder glauben könnten - und es wie Insiderinformationen klingen zu lassen. Sprich aus deinem Arsch, wie das Sprichwort sagt. Wir haben heute Morgen geschrieben, dass The Last of Us Vater Neil Druckmann eine Aussage über die Zukunft der Spieleserie gemacht hat und dass ihr nächstes Projekt "nicht The Last of Us: Part III" ist, was wahrscheinlich bedeutet, dass er sich auf das kommende Multiplayer-Spiel "Factions" bezieht, das höchstwahrscheinlich die nächste Veröffentlichung des Studios ist (und anscheinend ein vollwertiges Projekt sein wird). Live-Service-Spiel irgendwo zwischen Destiny 2 und The Division 2). Zur gleichen Zeit erzählt ein Sony-Insider The Leak, dass Naughty Dog begonnen hat, das dritte Spiel mit Blick auf PlayStation 6 zu schreiben.

"The Last of Us 3 ist in der Entwicklung mit Blick auf Playstation 6."

Und natürlich, wenn es in sagen wir vier Jahren veröffentlicht wird, wäre es nicht falsch, es gleichzeitig mit PlayStation 6 (was wahrscheinlich etwa vier Jahre entfernt ist) und PlayStation 5 zu veröffentlichen. Was rechnen Sie damit?

Wird sich die Geschichte im dritten Teil um Abby drehen oder wird es ein Prolog mit Joel und Tommy in den Hauptrollen sein?

