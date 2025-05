Insider: Superman wird das größte Eröffnungswochenende aller Zeiten für den Charakter haben

HQ

Am 11. Juli feiert Superman Premiere, der erste Live-Action-Film im neuen DC-Universum von DC-Filmchef James Gunn. Da es sowohl um Superman als auch um den Beginn eines völlig neuen Filmuniversums geht, war das Interesse groß.

Der bekannte und angesehene Film-Insider Jeff Sneider besuchte kürzlich den Podcast The Hot Mic, wo er seine Erwartungen an den Film kommentierte und verriet, dass er am ersten Wochenende einen Umsatz von rund 175 Millionen US-Dollar erwartet.

Sollte sich dies als wahr erweisen, wird der diesjährige Superman mit dem bisher größten Start für den Charakter Geschichte schreiben (Man of Steel erreichte 113 Millionen US-Dollar und Batman v Superman 166 Millionen US-Dollar an ihren jeweiligen Eröffnungswochenenden). Allerdings sind das natürlich nur Schätzungen und Sneider sagt auch, dass er nicht glaubt, dass der Film an seinem Eröffnungswochenende mehr als 200 Millionen Dollar einspielen wird.

Es sieht also so aus, als ob Superman einen wirklich erfolgreichen Start in diesem neuen DC-Universum haben könnte, zumindest in Bezug auf die Kinokassen. Wir werden darauf zurückkommen, wie gut der Film tatsächlich ist, sobald er Premiere hat.