Insider sind gespannt auf Inside Xbox 20/20 im Juli

In ein paar Wochen Wochen erwartet uns die nächste große Etappe der Veröffentlichung der neuen Konsolen. In der Juli-Ausgabe von Inside Xbox soll Microsoft schwere Geschütze auffahren, denn dort möchte der Publisher die vielversprechendsten Spiele der eigenen Teams präsentieren. Shinobi602 ist ein bekannter Insider aus der Gaming-Welt und wir verleihen seinen Worten viel Gewicht. Er freut sich sehr auf das geplante Event, wie er auf Resetera schreibt:

"Die Idee war im Grunde immer, alle Karten der First-Party-Studios auf den Tisch zu legen und einen großen Blowout zu verursachen. Deshalb gibt es eine Menge Dinge, über die man sich freuen kann. Auf jeden Fall enthüllen XGS ihre großen AAA-Titel, [es stehen jedoch auch] andere große Titel von dritten Entwicklern auf der Bühne (die nicht unbedingt exklusiv sind). Es könnte sich zu diesem Zeitpunkt angesichts von COVID-19 noch etwas ändern, aber [...] das ist das Ziel. Ich persönlich freue mich sehr auf ihre Show."

Xbox Game Studios hat derzeit 15 Entwickler, einige haben mehr als ein internes Team, und sie unterstützen Spiele von externen Entwicklern (wie Microsoft Flight Simulator von Asobo Studio und Battletoads von DLaLa Studios). Wir kennen aber nicht alle Bereiche, an denen die XGS derzeit arbeiten. Es wird beispielsweise angenommen, dass Playground Games an einem neuen Fable-Abenteuer arbeitet, Turn 10 mit einem Neustart von Forza Motorsport beschäftigt ist, The Initiative soll vielleicht ein neues Perfect Dark kreieren und wir wissen, dass 343 Industries Halo Infinite zeigt, während Ninja Theory mit Senua's Saga: Hellblade II beschäftigt ist.