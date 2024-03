Insider: Persona 6 kommt für Xbox

Es hat lange gedauert, bis die Persona-Serie auf der Xbox debütierte, und lange Zeit wurde sie hauptsächlich auf der PlayStation priorisiert. Aber vor zwei Jahren änderte Atlus seine Meinung und begann, seine beliebten Spiele auch für Microsofts Konsolen zu veröffentlichen, und seitdem ist es sehr erfolgreich.

In letzter Zeit ist Atlus sogar auf Microsofts Xbox-Events aufgetreten und hat Spiele direkt im Game Pass veröffentlicht, darunter neue Angebote wie Persona 5 Tactica und Persona 3 Reload im letzten Monat. Aber während diese beiden Spiele sowohl gefeiert als auch mit Spannung erwartet wurden, ist es Persona 6, auf das sich die Fans am meisten freuen, und was ist in diesem Fall mit der Xbox?

Wir haben tatsächlich gute Neuigkeiten, denn laut Insider Nate the Hate - der sich als ziemlich zuverlässig erwiesen hat - kommt Persona 6 tatsächlich auf Xbox, und er sagt:

"Nach den Informationen, die ich gehört habe, sieht es so aus, als ob Persona 6 auf die Xbox kommen wird. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob es mit der PlayStation-Version Day-and-Date sein wird, aber wenn man bedenkt, wie die Persona-Spiele zu diesem Zeitpunkt mit den Multiplattform-Veröffentlichungen zusammengearbeitet haben, kann man davon ausgehen."

Kurz darauf erklärte ein weiterer bekannter Insider, der sich auf Atlus und Sega spezialisiert hat, dass ihre Quellen das Gleiche sagen, nämlich, dass Persona 6 für Xbox kommt, aber auch für weitere Plattformen, die wir als PC und Switch 2 interpretieren.

Atlus' anderes großes Rollenspiel, Metaphor: ReFantazio, kommt ebenfalls auf die Xbox, es scheint also, dass Atlus' zukünftige Strategie ein Multi-Format ist.