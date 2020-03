Insider ist der Ansicht, dass das Umsatzpotenzial der Xbox Series X in den USA unterschätzt wird

Microsoft konnte mit ihrer Xbox One gegen Sony und der Playstation 4 in dieser Generation kein Land gewinnen, allerdings hat das Xbox-Team in den letzten Jahren viel Geld für die Reparatur des angeknackten Images ausgegeben. Die Xbox Series X scheint für die kommende Generation deutlich besser aufgestellt zu sein; die Technik macht einen starken Eindruck, Microsofts Abo-Dienste sind beliebt und viele starke Studios arbeiten intern an den nötigen Games für die Hardware. Trotzdem glaubt ein Insider mit soliden Kenntnissen des US-Marktes, dass derzeit noch zu viele das Umsatzpotenzial der nächsten Microsoft-Konsole verkennen.

In einer Reihe von Beiträgen auf einem Kurznachrichtendienst schrieb der Analyst Benji-Sales, dass die Xbox One in Europa noch immer am massiven Image-Schaden leidet, während die Xbox Series X das Vertrauen der US-Amerikaner mittlerweile "zurückgewinnen" konnte:

"Um ganz ehrlich zu sein: Je mehr ich mir die Dinge anschaue, desto eher denke ich, dass die Leute das Umsatzpotenzial der nächsten Xbox-Generation in den USA unterschätzen. Ich denke, es wird auf diesem Markt viel besser abschneiden, als manche vermuten (obwohl die PS5 weltweit wohl noch immer führen wird). Die Positionierung sieht jedenfalls sehr gut aus. Trotz der ehrlich gesagt schrecklichen Nachrichten [zu Beginn der Hardware-Generation], hat sich die Xbox One in den USA wirklich respektabel geschlagen (in Europa sind die Dinge WIRKLICH abgefallen). Viele Leute vergessen, wie stark die Marke Xbox speziell in den USA ist. Die 360 war hier ein Monster."

Die Markteinführung der beiden Konsolen im Herbst wird sicherlich spannend sein. Habt ihr euch schon für ein Modell entschieden?