Insider: "Die Switch-2-Devkit-Situation ist unter Kontrolle"

Viele Menschen haben auf den unerwarteten Mangel an Switch-2-Titeln seit dem Start der Konsole reagiert, und wir sprechen hier nicht nur von neuen Exklusivtiteln, sondern auch davon, dass die Switch 2 regelmäßig auf Multi-Format-Versionen verzichtet und es keine Updates für bestehende Titel gibt.

Laut vielen Quellen liegt das daran, dass Nintendo einfach Schwierigkeiten hatte, genügend Entwicklungskits bereitzustellen, was die Entwicklung unmöglich gemacht hat. Erst vor zwei Monaten bei DevGAMM in Portugal teilte uns der Entwickler Brinemedia mit, dass ihnen noch ein Devkit für die Switch 2 fehlte, was bedeutete, dass ihr Hit Stunt Paradise keine eigene Version für Nintendos neueste Konsole bekommen konnte.

Tatsächlich ist das Problem so groß, dass selbst Call of Duty noch nicht für die Switch 2 veröffentlicht wurde, trotz Microsofts Versprechen, dass es für Nintendos Formate erscheinen würde. Activision hat offenbar Einheiten erhalten, aber zu wenige, um das Spiel rechtzeitig zu veröffentlichen, was zu Verzögerungen geführt hat.

Aber jetzt scheint es endlich, dass sich die Dinge verbessern. Laut dem sonst gut informierten NateTheHate ist die Lage unter Kontrolle und Einheiten sind auf dem Weg zu allen, die sie brauchen:

"Im Fall von COD... Das heißt auch nicht, dass sie ein Devkit sehr spät bekommen haben. Gerade spät genug, dass sie die Arbeit nicht erledigen konnten, um das Spiel früher zu starten. Die Devkit-Liefersituation ist weitgehend gelöst."

Diese Informationen sind nicht bestätigt, aber was Insider angeht, wird es kaum besser, und hoffentlich können wir uns auf ein Jahr 2026 mit besserer Unterstützung für die Switch 2 freuen.