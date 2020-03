Insider: "Bloodborne 2 befindet sich nicht in der aktiven Entwicklung"

From Software veröffentlicht seit Jahren Spiele, die von Fans und Kritikern geliebt werden. Das aktuelle Projekt heißt Elden Ring und es ist ein gutes Jahr her, dass wir das Spiel zuletzt gesehen haben. Weiterhin hoffen die Fans darauf, dass Bloodborne 2 irgendwann einmal erscheint, allerdings sollten diese Leute ihre Erwartungen nicht allzu hoch stecken, verrät der mutmaßliche Insider Omni. "From arbeitet die ganze Zeit an mehreren Projekten. Derzeit befindet sich das Spiel aber nicht in der Entwicklung oder auf einem Weg dahin. Für den Fall, dass eine Fortsetzung von Bloodborne entsteht, geschieht das nicht in Kürze."

Der Nutzer hat bereits zuvor korrekte Aussagen über die bevorstehende Ankündigung von Elden Ring getroffen und deshalb vermuten wir, dass er irgendwie darüber Bescheid weiß, was bei From Software vor sich geht. Omni erzählt uns gleichzeitig ein wenig mehr über den Titel, der angeblich einen dynamischen Tageszyklus, aufregende Wetterbedingungen und vieles mehr aufweist (die meisten dieser Details wurden bereits früher diskutiert):

"Dynamische Tag/Nacht-Zyklen, Beleuchtung, Wetter, ich werde [mich sogar aus dem Fenster lehnen] und Wildtiere nennen - Feinde in der offenen Welt, die ihre Position ändern, sowohl große als auch kleine. Dinge, die der Welt das Gefühl geben, lebendig zu sein und zu atmen. Sie existiert nicht nur als euer Spielplatz und obwohl die einzelnen Elemente für sich betrachtet relativ klein sind, beginnt [From Software] damit, all diese Elemente zu nehmen und zusammenzufügen. Letztendlich haben sie etwas, das wieder die gleiche DNA hat, wie ihre vergangenen Spiele. Es gipfelt allerdings in etwas anderem."